Rivolta nel carcere Valle Armea, Pagani (Uil): “46 detenuti hanno dato inizio alla protesta”

Sanremo. “Nel carcere di Sanremo Valle Armea è in corso, da circa tre ore, una rivolta messa in atto dai detenuti allocati in prima sezione dell’istituto penitenziario. Oltre ad una rumorosissima battitura ed all’incendio di suppellettili ci giunge notizia che tutto il personale che vive in caserma è stato richiamato in servizio – a dichiararlo è Fabio Pagani, segretario regionale della Uil polizia penitenziaria - questo ennesimo evento critico è uno dei tanti segnali che rilevano la prossima implosione del sistema penitenziario e soprattutto della Carcere di Sanremo”.

“Eppure l’avevamo annunciato - aggiunge il sindacalista della Uil – ci auguriamo che direttore e comandante siano già sul posto. Oramai ogni istituto è una polveriera è pronta a deflagrare e le conseguenze non potranno non pesare su chi non ha saputo, politicamente, impedirne l’esplosione. I 270 detenuti presenti oggi a Sanremo e soprattutto i 46 detenuti che hanno dato inizio alla protesta, rischiano di inficiare gravemente sulla sicurezza della struttura e sull’ordine pubblico”.

“Per questo – conclude il segretario regionale della Uil penitenziari – invitiamo il Ministro, ad intervenire per risolvere con prepotente urgenza questa criticità che ben presto potrebbe divenire un vero problema di ordine pubblico, ma nel frattempo il nostro pensiero è rivolto ai Poliziotti Penitenziari di Sanremo impegnati a sedare la rivolta ”.