Riva Ligure, distribuzione di acqua potabile fino alla revoca dell’ordinanza

Riva Ligure. Il sindaco di Riva Ligure Giorgio Giuffra informa la cittadinanza che, a partire dal 5 ottobre fino alla revoca dell’ordinanza emessa a titolo precauzionale in data 3 ottobre scorso, ogni giorno, dalle 9.30 alle 12.30, saranno distribuiti gratuitamente due cestelli d’acqua per ciascun capofamiglia. Sarà garantita la consegna a tutti gli over 80, anche a domicilio.

Nel contempo, conferma la distribuzione di acqua potabile, nel pomeriggio (dalle 15 alle 17 in Piazza Ughetto), mediante autobotte, per le attività commerciali ed i non residenti.