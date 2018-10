Riva Ligure-Atletico Argentina, mister Stecca: “E’ stata una partita sofferta”

Taggia. Esordio emozionante per l’Atletico Argentina nel campionato di Seconda Categoria.

“Come mi aspettavo è stata una partita soffertissima – commenta mister Stecca - Salvo su tutto la reazione da squadra che abbiamo avuto al doppio svantaggio. So di poter contare su un grande gruppo, compresi i ragazzi che non partono dall’inizio ma che possono ribaltare le partite come è successo oggi. Restiamo concentrati per domenica prossima”.