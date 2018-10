RistorExpo, il grande salone-evento dell’ho.re.ca sbarca a Genova, taglio del nastro domenica 14

Genova. Da domenica 14 a mercoledì 17 ottobre a Genova sbarca RistorExpo, una grande manifestazione dedicata al cibo e alla ristorazione, ma anche al mondo dell’accoglienza e del catering, ideata per i professionisti del settore ma sempre più tenuta d’occhio anche dai semplici appassionati. Lo spazio dove tutto questo accadrà sarà il padiglione Jean Nouvel della Fiera di Genova.

Il programma. Circa 100 eventi tra show cooking con i grandi chef, degustazioni di vini, gli stati generali della ristorazione, e ancora scuole di cocktail e di presentazione del cibo, incontri sui mestieri che ruotano attorno al settore ricettivo, appuntamenti sulla corretta alimentazione, e tanto altro ancora. Ristoexpo è un format – in Lombardia, regione dove è nata la kermesse – è giunto già alla 21esima edizione. L’importanza dell’evento è cresciuta, negli anni, anche grazie alla collaborazione tra gli organizzatori – Lariofiere – e le istituzioni locali, le associazioni di categoria, come Fepag Confcommercio, e molte realtà private.

“Una volta Veronelli scriveva che Genova è la città dove si mangiava peggio, ammesso che fosse vero, oggi non è più così”. Il presidente della Camera di Commercio Paolo Odonesottolinea come l’evento arrivi in un “momento in cui è importante per Genova dare una buona immagine sul fronte turistico – dice – più di dieci anni fa abbiamo inventato e promosso il marchio Genova Gourmet, oggi Liguria Gourmet, proprio per coniugare l’eccellenza della nostra ristorazione e la valorizzazione della nostra terra”. Gli organizzatori si aspettano circa 20 mila persone, l’ingresso è gratuito per gli operatori, ma ci si aspettano anche amatori. “E’ importante che – continua Odone – anche in vista della fusione tra fiera e porto antico Genova si prepari a infilare un evento fieristico dopo l’altro, bisogna dare il massimo su questo”.

L’organizzatore, curatore e ideatore della manifestazione è Giovanni Ciceri: “Questa è una scommessa che speriamo di vincere – afferma – grazie all’entusiasmo che abbiamo trovato su questo territorio”. “Stiamo montando tutto proprio in queste ore – afferma Silvio Oldani, il direttore di Ristorexpo – speriamo tutto vada per il meglio, non si tratta di una classica fiera commerciale ma un mix di eventi, per presentare le migliori idee, le nuove tecniche, tutte le novità del settore e metterle in circolo”.

A dare il benvenuto da parte del Comune di Genova, l’assessore al Commercio e Turismo Paola Bordilli: “Le realtà che lavorano nella ristorazione e più ampiamente nel turismo – dice – danno lustro, e Genova vuole lavorare sempre di più a eventi che siano positivi e mettano in luce queste eccellenze”.

Ci sarà spazio anche per la solidarietà: Fipe-Confcommercio ha deciso di destinare 20 mila euro di buoni pasto per le famiglie sfollate a causa del crollo di ponte Morandi. In accordo con il coordinamento degli sfollati, Fepag, che ringrazia Fipe nazionale, invita a spendere i buoni presso le attività della Valpolcevera e del ponente che in questo momento si trovano in difficoltà. “Probabilmente proprio domenica 14 ottobre – spiega Alessandro Cavo di Fepag – con discrezione”.