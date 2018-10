Regione, gruppo Pd: “Auguri al nuovo presidente di Arci Liguria Francesco Marchese”

Il gruppo Pd di Regione Liguria: “Auguri di buon lavoro al nuovo presidente dei Arci Liguria Francesco Marchese, eletto ieri all’unanimità. A lui e a tutto il gruppo dirigente va un grosso in bocca a lupo da parte del Gruppo Pd in Regione, per le sfide che li attendono.

In un periodo storico complesso come questo lo spirito inclusivo di Arci resta una bussola importante per tutti quanti. All’Arci ci lega un terreno di valori comuni e di battaglie politiche per i diritti sociali e civili e intendiamo collaborare anche in futuro per una società più aperta, che non si arrenda all’odio. Un ringraziamento particolare va, senza dubbio, al presidente uscente Walter Massa, per la passione, la generosità e l’impegno profusi in questo anni”.