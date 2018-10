Imperia. Pronti ai nastri di partenza la società Reds Rugby Team, porta i suoi piccoli ruggers in quel di Savona, emozione per i neofiti e non. Con al seguito dirigenti e genitori che si prodigano per i loro bimbi (vedere allestimento campo in sintetico ad Artallo dove si tengono gli allenamenti), sbarcano a Savona dove trovano accoglienza e divertimento. I Reds portano come al solito le categorie U.6 e U.8 con grande soddisfazione.

U.6: piccoli anzi piccolissimi, quasi sembrano scomparire in proporzione al campo, ma tanto spirito di gioco da far invidia ai grandi; la presenza di alcuni giocatori per squadra ha fatto sì che più di un mini torneo si è giocato tutti con tutti e si sottolinea con e non contro, è bastato mettere delle casacchine non sono mancati baby placcaggi e il farsi forza rivolgendo lo sguardo ai genitori a bordo campo.

U.8: inizio di stagione con grande slancio, si fanno avanti le nuove leve provenienti dagli u.6 con i “senatori” dell’anno scorso, cicli di gioco che si miscelano subito. Dopo una partita col CUS Genova 1 vissuta con un po’ di timore si è andato in un crescendo importante che vede di un solo punto sfiorare il pareggio col Cus Genova 2 per poi vincere le altre due partite con Savona/Api e il “derby” imperiese con l’Imperia Rugby. Una cosa prevale sui visi dei bambini il sorriso e la gioia di aver giocato quindi il risultato migliore che corrisponde alla filosofia dei Reds Rugby Team. Dalla società un solo grande complimento: “Bravissimi tutti i giocatori dei Reds!”.

Ecco i risultati del raggruppamento U.8:

CUS GE 1 – REDS: 9-2

Savona/Api – Imperia: 4-4

REDS – Cus GE 2: 4-5

Savona/Api – CusGE 1: 0-10

CUS GE 2 – Imperia : 9-1

REDS – Savona/Api: 8-0

Savona/Api – CuS GE2 0-6

CUS Ge 1 – Imperia 11-0

CUS GE 2 – CUS GE1 : 3-5

Imperia – REDS : 0-9