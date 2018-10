Raccolte alimentari, a Ventimiglia e Sanremo arriva il progetto Cooxazione

Questa mattina, sabato 6 ottobre, volontari di Bran.co (Branca comunitaria solidarista onlus) saranno a Ventimiglia in zona Municipio per dare il via al progetto “Cooxazione, un aiuto concreto alle famiglie italiane in difficoltà”. Domani sarà la volta di Sanremo (via Pietro Agosti).

I promotori: “CooXazione, è un progetto che nasce con l’obiettivo di portare un aiuto concreto alle numerose famiglie italiane in difficoltà economica, ben lontane dalle istituzioni spesso rivolte altrove, e versanti in condizioni ai limiti della dignità.

La prima fase del progetto si è sviluppata nei quartieri della zona 8 di Milano, già al centro di disagi sociali e vicende di quotidiana micro-criminalità ai danni delle fasce più deboli. La raccolta dei generi alimentari è avvenuta attraverso numerosi banchetti organizzati nei mercati della città e nei quali, ai cittadini, è stato distribuito il materiale informativo dell’iniziativa.

Abbiamo iniziato la fase operativa nel settembre del 2013; dopo più di due anni stiamo assistendo oltre 500 italiani appartenenti a 150 nuclei familiari, con un attivo di più 150 consegne per oltre 750 chili di generi alimentari a lunga conservazione”.