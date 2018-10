R24Radio, ospite il sindaco Alberto Biancheri: “Abbiamo tutte le carte in regola per avere un’accademia della musica”

Sanremo. Il punto del sindaco in diretta su R24Radio, ospite nella settimana all’insegna della musica e dei giovani.

Premio Tenco, Area Sanremo e l’annuncio del Capodanno in piazza con i The Kolors e poi, ante Festival, 6 puntate di Sanremo Young e Sanremo Giovani. E’ una Città dei fiori, in questi giorni, attraversata da nuove energie, provenienti da tutte le parti d’Italia.

Il futuro della città, secondo il primo cittadino, passa per la musica, perché “se non ci investe Sanremo chi lo deve fare?” E’ in questa direzione che va il progetto di accademia musicale: l’ultimo obiettivo messo nel mirino dell’amministrazione Biancheri e per il quale sono in corso trattative con la Rai.

(Ascolta l’interista completa di Renzo Balbo nel video di Riviera24.it)