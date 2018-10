Quarta sconfitta per il Bvc Sanremo, coach Deda: “Stiamo crescendo, presto arriveranno i risultati”

Sanremo. Ancora una sconfitta per il Bvc Sanremo, la quarta in altrettante gare. I ragazzi sanremesi hanno, però, mostrato ulteriori miglioramenti, che lasciano ben sperare per il proseguimento della stagione.

In effetti, Deda & C. hanno giocato alla pari la prima metà della partita, arrivando all’intervallo sul +4 (31-27). Alla distanza però la fatica si è fatta sentire e per i padroni di casa la strada è diventata in discesa.

Il coach Alessandro Deda: “Stiamo crescendo, questo è evidente. Sono certo che presto arriveranno anche i risultati”. Sabato 3 novembre nel quinto turno, il Bvc ospiterà la Santa Caterina Genova (Villa Citera, ore 21).

Campionato Serie D – quarta giornata

Loano Garassini – Bvc Sanremo 61-47 (14-14, 13-17, 18-10, 16-6)

Bvc Sanremo: Fiore 8, Ez Zahidi, Di Vincenzo, Tacconi Daniele 2, Genovese, Deda, Greco, Cerutti 12, Rossi 8, Tacconi Davide 17. Coach: A. Deda.