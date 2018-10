Prosegue la rassegna letteraria “Camporosso tra le righe”

Camporosso. Sabato 20 ottobre alle 17,30, presso il centro Falcone andrà in scena la presentazione del libro “Fuori dal Buio” un giallo di Marco Terrone, per i tipi di Atene edizioni di Taggia.

La dottoressa Romina Biasetti sarà la relatrice che dialogherà con l’autore. Il musicista Luca Terzani (chitarra acustica) regalerà piacevoli momenti musicali e Fabio Colluccino attore del “Teatro del marchingegno” leggerà alcuni brani dell’opera.

L’autore, con questo romanzo, conferma di essere una bella realtà nel panorama degli autori imperiesi. Nel romanzo, ambiantato nella bella Calabria che ne fa da sfondo. si intrecciano personaggi di varia umanità.

“Sul monte Sant’Elia che domina l’altopiano di Palmi un uomo si perde nel bosco. Filippo Tosi, maresciallo dei carabinieri in pensione, vuole partecipare alle indagini perché non era ancora pronto ad arrendersi alla pensione. Dentro di lui arde un fuoco che non può essere spento dal congedo per sopraggiunti limiti di età. Tutto cambia quando nella loro vita (sua e di sua moglie Gina) entra un sentimento nuovo e inaspettato nelle vesti di una giovane donna. La ricerca di un uomo scomparso si trasforma in un affare ben più grande e intricato e il buio della notte è testimone di disumani traffici.,ma sa proteggere e offrire riparo a vite in transito tra miseria e salvezza.”

Questa manifestazione, in costante crescita, dimostra, ancora una volta, che il comune di Camporosso con l’assessore alla cultura Cristiana Celi sono attenti nel valorizzare la cultura locale e il territorio.