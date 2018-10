Prosegue la raccolta firme per salvare gli ospedali di Sanremo e Imperia

Sanremo. Enzo Jorfida, Fabio Ormea e Marco Ardoino proseguono la raccolta firme per salvare gli ospedali di Sanremo e Imperia:

“Venerdì 26 ottobre davanti alla Coop di Sanremo a raccogliere le firme dei cittadini per la petizione indirizzata alla Giunta Regionale di centro-Destra della Liguria che è avviata a copiare il modello “Formigoni” e che ha già privatizzato alcuni ospedali della Regione, compreso quello di Bordighera, ed ora si appresta a chiudere e vendere quelli di Sanremo e Imperia.

“Noi non siamo lì solo a raccogliere le firme ma anche a informare i cittadini di quello che c’è in ballo. Lo facciamo noi perché radio, televisioni e stampa (cartacea sopratutto) stanno in silenzio. Non meravigliamoci se siamo agli ultimi posti mondiali per libertà di informazione (che non è solo un diritto dei media ma lo è, o dovrebbe esserlo, soprattutto per i cittadini che devono essere informati).

Le persone sono incredule per queste prospettive e lanciano epiteti a chi ci governa.Con pacatezza noi cerchiamo di spiegare che ognuno di noi da solo non conta nulla. O ci si organizza per difendere i nostri diritti costituzionali o inevitabilmente il sistema capitalista travolgerà tutti. La petizione può essere anche firmata online all’indirizzo https://chn.ge/2MXUBpM“.