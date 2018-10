Promozione, una giornata di squalifica per Mirko Ravoncoli del Taggia

Due calciatori e un allenatore sono stati puniti questa settimana dal giudice sportivo, relativamente al girone A di Promozione.

Amedeo Ardissone (Ceriale) è stato fermato per due turni. Una giornata di squalifica per Mirko Ravoncoli (Taggia). Enrico Sardo, allenatore del Ceriale, è stato squalificato per una giornata.

La classifica marcatori dopo 3 giornate:

4 reti: Rovella (Taggia), L. Anselmo (Bragno), Boggiano (Voltrese Vultur)

3 reti: Daddi (Loanesi San Francesco), Poggioli (Serra Riccò)

2 reti: Martini (Dianese e Golfo), Torra (Bragno), Tomao (Ceriale), Minardi, Perrone (Varazze Don Bosco), A. Anselmo (Arenzano), Siccardi, Spadoni (Legino), Sofia (Celle Ligure), Miceli (Ospedaletti), Siri (Voltrese Vultur)

1 rete: Rocca, Condorelli (Loanesi San Francesco), Mancini, Pereyra, Metalla (Arenzano), Grassi, Pinna (Mignanego), Scappatura (Ospedaletti), Piccolo, Draghici (Serra Riccò), Illiano, Gervasi, Setti, Donà (Ceriale), Balestrino (Voltrese Vultur), L. Barone, Gagliardi, Saporito, Sulla (Varazze Don Bosco), Canu, Brignoli, Burdisso, Garibbo (Dianese e Golfo), Giguet, Damonte (Celle Ligure), N. Rossetti, Leto (Vallescrivia), Murabito, Avanzi, Schirru, Cerato (Legino), Gerbasi, Pesco (Taggia), Zizzini (Bragno), G. Calvini, De Flaviis (San Stevese), Mereto, Ansaldo, Akkari, Sattin (Sestrese)