Promozione, la San Stevese perde contro Loanesi San Francesco

Santo Stefano al Mare. Si è disputata domenica la partita Loanesi San Francesco-San Stevese, che si è conclusa a favore dei padroni di casa. Gli ospiti hanno perso fuori casa per 3 a 2.

La partita era valida per la sesta giornata del Girone A del Campionato di Promozione. La San Stevese si trova così in penultima posizione in classifica con 4 punti.