Promozione, la Dianese&Golfo punisce la Sanstevese per 3 a 0

Santo Stefano al Mare. Si è disputata domenica la partita tra Sanstevese e Dianese e Golfo. I rossobiancoazzurri hanno perso in casa per 0 a 3.

La partita era valida per la quinta giornata del Girone A del Campionato di Promozione. La Sanstevese al momento è quindicesima in classifica con 4 punti, mentre la Dianese e Golfo grazie alla vittoria balza in seconda posizione con 11 punti.

SANSTEVESE-DIANESE & GOLFO 0-3

Reti: 18’Burdisso, 36′ 85’Canu (D)

Sanstevese (3-4-1-2): Laura; B. Raguseo, Gentile, C. Gagliardi; Russo, G. Calvini, Mannella, Gracci; De Flaviis; Cutellè, Brizio. A disposizione (Palmieri, Modesti, Lanteri, Drinceanu, Stella, Borriello, Rambaldi, A. Geraci, Crudo). Allenatore: Siciliano

Dianese & Golfo (4-3-1-2): Miraglia; Ippolito, Brignoli, Calandrino, Falzone; Martini, Garibbo, L. Vassallo; Greco; Burdisso, Canu. A disposizione (Bortolini, N. Vassallo, Lufi, Muca, Colli, Quispe, Arrigo, A. Numeroso). Allenatore: Bencardino

Arbitro: Blase di Genova