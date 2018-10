Promozione, la Dianese&Golfo prevale sul Mignanego

Diano Marina. E’ andata in scena ieri la partita Dianese&Golfo-Mignanego, valida per la quarta giornata del Girone A di Promozione, che si è conclusa 2 a 1 per i padroni di casa.

E’ la seconda vittoria della Dianese&Golfo della stagione 2018-2019. La squadra ora si trova 3° in classifica con otto punti.

DIANESE & GOLFO-MIGNANEGO 2-1

Reti: 26’Grassi (M) 29’Burdisso, 61’L. Vassallo (D)

Dianese & Golfo: Miraglia, Ippolito, Falzone, Brignoli, Calandrino, L. Vassallo, Martini, Garibbo, Burdisso, Piazza, Canu. A disposizione (Bortolini, N. Vassallo, Lufi, Greco, Casassa, Quispe, Arrigo, Colli, A. Numeroso). Allenatore: Bencardino

Mignanego: Caffieri, Bruzzone, Martino, Bondelli, Parodi, Cannella, Pinna, Cambiaso, Zizzi, Liguori, Grassi. A disposizione (Retteghieri, Maggiali, Luca, Cadenasso, Sacchi, Cavicchioli, Bottino, Carvelli)

Arbitro: Di Napoli di Savona

Note: espulsi al 70’Piazza (D) e Cannella (M)