Promozione, il Taggia sconfigge l’Arenzano

Taggia. Il Taggia è sceso in campo domenica per giocare in casa contro l’Arenzano. La partita, che era valida come terza giornata del Girone A di Promozione, si è conclusa 1 a 0 a favore dei padroni di casa.

Il Taggia si piazza così in quarta posizione in classifica conquistando sei punti.

TAGGIA-ARENZANO 1-0

Reti: 76’Rovella (T, rigore)

Taggia: Pronesti, Ravoncoli, Delbarba, Tarantola, Minghinelli, Fiuzzi, Salmaso, Rosso, Rovella, Cuneo, Gerbasi. A disposizione (Prato, Arduin, Balbo, Pesco, Pinasco, Oddo, Mangione, Guirat, Ferrigno). Allenatore: Maiano

Arenzano: Lucia, Calcagno, Pastorino, Eretta, Troiano, Rusca, Metalla, Damonte,