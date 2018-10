Promozione, il Taggia sconfigge il Ceriale

Taggia. Il Taggia è sceso in campo ieri per giocare fuori casa contro il Ceriale. La partita, che era valida come quarta giornata del Girone A di Promozione, si è conclusa 1 a 2 a favore degli ospiti.

Il Taggia si piazza così in seconda posizione in classifica conquistando nove punti.

CERIALE PROGETTO CALCIO 1 – TAGGIA 2

Reti: Rovella al 1′, Tarantola al 35′, Fantoni al 76′ su rig.

Ceriale

Breeuwer, Genduso, Michero(Gloria al 73′), Gervasi(Ricotta al 89′), Fantoni, Scannapieco(Balbo al 73′), Setti, Quarone(Bellinghieri al 50′), Muniz(Bonifazio al 50′), Di Mario, Donà. A Disp. Ebe, Damonte, Hamati. All. Mazzone.

Taggia

Pronesti, Arduin, Balbo, Tarantola, Mangione, Fiuzzi, Salmaso(Ferrigno al 64′), Rosso, Rovella, Gerbasi(Pinasco al 67′), Botti(Guirat al 76′). A Disp. Prato, Pesco, Del Barba, Berisha, Sichi, Cuneo. All. Putilli.

ARBITRO: Bocchio di Novi Ligure (Assit. Maurizi e Trunzo di Genova).