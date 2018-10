Diano Marina. Si è disputata ieri la partita tra Dianese e Golfo e Bragno, che si è conclusa a favore degli ospiti. La squadra dianese è stata infatti sconfitta in casa per 1 a 2.

La partita era valida per la sesta giornata del Girone A del Campionato di Promozione. La Dianese e Golfo rimane con 11 punti in quarta posizione in classifica.

Dianese&Golfo

Titolari:

1 Miraglia Daniele

2 Lufi Eraldo

3 Falzone Denis

4 Brignoli Davide

5 Calandrino Matteo

6 Vassallo Ludovico

7 Martini Simone

8 Garibbo Luca

9 Burdisso Simone

10 Greco Alessandro

11 Canu Leonardo

Panchina:

12 Bortolini Giovanni

13 Vassallo Nicolo

14 Sanango Cristhian

15 Muca Jurgen

16 Colli Luca

17 Quispe Pablo

18 Arrigo Luca

19 Casassa Lorenzo

20 Mrahi Sammir

ALL: Bencardino

Bragno

Titolari:

1 Pastorino Daniele

2 Mazza Soshua Gabriel

3 Mombelloni Giorgio

4 Di Noto Samuele

5 Chiappori Daniel

6 Monaco Giovanni

7 Torra Gentian

8 Stefanzi Roman Savier

9 De Luca Claudio

10 Anselmo Lorenzo

11 Pizzorni Federico

Panchina:

12 Colombo Dawid Damian

13 Borkovic Dejan

14 Concas Michael

15 Vassallo Gianluca

16 Zizzini Marco

17 Camera Marco

18 Zunino Lorenzo

19 Robaldo Matteo

20 Kuci Eraldo

ALL: Cattardico

MARCATORI: Greco (Dianese&Golfo) ; Zizzini e Anselmo (Bragno).

(Foto e video di SpeedyMassimo VideoFoto )