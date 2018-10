Pro Dronero-Sanremese, Fava: “Abbiamo portato a casa una vittoria bella e importante”

Sanremo. Cambia l’avversario, non cambia il risultato. Dopo il 3-0 di domenica scorsa alla Fezzanese, la Sanremese cala un altro tris e porta via il bottino pieno dal campo della Pro Dronero.

“Abbiamo portato a casa una vittoria bella e importante, giocando da squadra consapevole dei propri mezzi, ci dà fiducia per il futuro – aggiunge il direttore generale Giuseppe Fava – c’è un ambiente molto sereno e tranquillo tra società, staff e giocatori. È intenzione della società fare sì che questo trend positivo di collaborazione possa durare il più a lungo possibile anche per le prossime stagioni, nel segno della continuità. Sentiamo il calore della gente, la città è vicina e speriamo in una grande presenza di pubblico per la gara di domenica contro il Chieri. Infine voglio ringraziare i tifosi che oggi ci hanno seguiti in tanti”.