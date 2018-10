Vallecrosia. La squadra femminile del Don Bosco Vallecrosia Intemelia è pronta per iniziare la stagione.

Le ragazze seguite da Ivan Busacca e Claudio De Nunzio, i responsabili della sezione calcio femminile, scenderanno in campo per il loro primo impegno: un’amichevole di lusso contro la squadra dell’Imperia. La partita andrà in scena giovedì 4 ottobre, alle 21.30, al campo Zaccari a Camporosso.

“E’ il primo vero impegno calcistico di questa nuova realtà – afferma Claudio De Nunzio – Crediamo molto in questo progetto e nelle ragazze che sono molto brave, molte di loro hanno già partecipato a diversi campionati portando a casa degli ottimi risultati”.