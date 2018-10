Prima Categoria, il Cervo perde in casa contro il Soccer Borghetto

Cervo. Il Cervo domenica ha perso in casa per 1 a 4 contro il Soccer Borghetto. La partita era valida per la terza giornata del Girone A del Campionato di Prima Categoria.

Il Cervo si trova così in tredicesima posizione in classifica con 1 punto.

CERVO FC-SOCCER BORGHETTO 1-4

Reti: 16′ 84’Carparelli, 25’Tarditi (S) 83’Monteanni (C) 90’Bellissimo (S)

Cervo FC: Scavuzzo; R. Avignone, Sorgi, G. Bella, N. Avignone, Fresia, Magrassi, Gagliano, Sparaccio, S. Bella, Kassim. A disposizione (Loiacono, Combi, Scarone, Ricotta, Damasco, Belgacem, Monteanni, Basso). Allenatore: Mottola

Soccer Borghetto: Tranchida, Ristagno, Gagliardo, Serra, Testi, Castellari, Carparelli, Rizzi, Tarditi, Rembado. A disposizione (Rossi, Accame, Insolito, S. Rizzi, Muscio, Patacchini, Barone, Guarisco, Taku, Bellissimo). Allenatore: Porcella

Arbitro: Morbelli di Albenga