Cervo. E’ iniziato il Campionato di Prima Categoria. Domenica è andata in scena la partita Cervo–Altarese, valida per la prima giornata del Girone A, che si è conclusa in parità (1-1).

La squadra conquista così la settima posizione in classifica e un punto.

Cervo

Titolari:

1 Scavuzzo Andrea

2 Avignone Rocco

17 Sorgi Nikolas

4 Damasco Davide

5 Combi Mattia

6 Avignone Nicola

7 Monteanni Andrea

8 Gagliano Nicolo

9 Kassin Salin

10 Belgacem Fatnassi

11 Tinkiano Felix

Panchina:

12 Loiacono Fabrizio

13 Magrassi Maurizio

14 Fresia Federico

15 Semeria Elio

16 Ricotta Gianluca

3 Scarone Pietro

ALL:Mottola Alessandro

Altarese

Titolari

1 Briano Francesco

2 Marsio Manuel

3 Diop Abdou

4 Lai Daniele

5 Grosso Giulio

6 Saino Riccardo

7 Gelsomino Leandro

8 Giorgetti Alain

9 Brahi Ergys

10 Saino Filippo

11 Rovere Giovanni

Panchina

12 Marchi Simone

13 Mileto Mirko

14 Carlevarino Stefano

15 Bozzo Andrea

16 Magni Manuel

17 Berta Gabriel

Marcatori: Fatnassi (Cervo); F. Saino (Altarese).

(Foto e video di SpeedyMassimo VideoFoto)