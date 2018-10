Prima Categoria, Camporosso sconfitto da Veloce 1910

Camporosso. Si è disputata domenica la partita Camporosso-Veloce 1910, che si è conclusa a favore degli ospiti. I padroni di casa hanno perso per 1 a 2.

La partita era valida per la quarta giornata del Girone A del Campionato di Prima Categoria. Il Camporosso si trova così in seconda posizione in classifica con 9 punti.