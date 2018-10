Premio Tenco: ultima giornata con Adamo, Motta, Mirkoeilcane e tanti altri

Sanremo. Ultimo appuntamento, domani, 20 ottobre, con il Premio Tenco 2018. Sul palco dell’Ariston l’ormai collaudata coppia di presentatori: lo storico Antonio Silva e Marco Castoldi, in arte Morgan, che ha anche duettato con alcuni ospiti della Rassegna tra cui Lo Stato Sociale e Willie Peyote.

In linea con la decisione del Club Tenco di dedicare al tema Migrans – Uomini, idee, musiche tutte le iniziative di questa Edizione, anche le scelte artistiche della Rassegna della canzone d’autore – Premio Tenco 2018 vanno in questa direzione. È stato prediletto, quindi, un cast che ha un legame forte con le “migrazioni”, nel senso più ampio del termine.

«Il titolo Migrans- ha spiegato in una nota il Responsabile artistico del Club Tenco, Sergio Secondiano Sacchi- fa riferimento non soltanto all’ineludibile tema dei flussi migratori, di cui si parlerà soprattutto nei pomeriggi e di cui l’opera di Michelangelo Pistoletto La Venere degli stracci, scenografia in teatro, fungerà da costante richiamo visivo, ma a tutto ciò che riguarda l’attraversamento di confini: temporali, geografici, linguistici, culturali, musicali. Quindi, uomini, idee, musiche».

Terza e ultima serata: sabato 20 ottobre sul palco dell’Ariston di Sanremo saliranno: l’altro Premio Tenco 2018, Adamo, quindi Pippo Pollina e tutti i vincitori delle Targhe Tenco 2018: Motta (Disco in assoluto), Giuseppe Anastasi (Opera prima), Mirkoeilcane (Canzone singola), Fabio Cinti (Interprete di canzoni), Francesca Incudine (Album in dialetto) e un rappresentante di Voci per la libertà / Una canzone per Amnesty (Album a progetto). Intervengono David Riondino & Enrico Rustici e Donato De Acutis.

Le Targhe Tenco sono votate dalla più ampia giuria in Italia composta da giornalisti, esperti e critici musicali.

Anche l’ultimo giorno della 42° edizione della Rassegna della canzone d’autore inizia come di consueto alle ore 12:00 presso la sede del Club Tenco – ex- Stazione, con i Song drink ovvero, gli incontri di mezzogiorno con gli artisti per poi proseguire alle 15.30 sempre nella Sede (ex- Stazione) con gli Incontri pomeridiani: per I Libri del Club Tenco (Squilibri)verrà presentato Vent’anni di Sessantotto – Gli avvenimenti e le canzoni che raccontano un’epoca di Sergio Secondiano Sacchi, Sergio Staino e Steven Forti. Poi l’appuntamento sarà con ‘68 migrante, una tavola rotonda con gli autori e Bobo Craxi, Alessandro Carrera, Franco Fabbri, Alessio Lega. Interventi musicali di Alessandro D’Alessandro.

Si proseguirà alle ore 18.30 alla ex chiesa Santa Brigida (Pigna) con La poesia cantata dei lirici russiconcerto di Elena Frolova.

La Rassegna della Canzone d’Autore (Premio Tenco 2018) è organizzata dal Club Tenco con il contributo del Comune di Sanremo, SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori -, Casinò di Sanremo, Regione Liguria, Camera di Commercio delle Riviere di Liguria, Coop Liguria e Royal Hotel, in programma al Teatro Ariston di Sanremo dal 18 al 20 ottobre.

La regia è affidata a Arturo Minozzi(già regista per Rai e Sky) e Giuseppe Marco Albano. Direttore della fotografia, Marco Lucarelli.