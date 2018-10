Premio Tenco a Sanremo, il programma delle serate

Sanremo. Questa sera prenderà il via il Premio Tenco 2018, che dal 18 al 20 ottobre si terrà al Teatro Ariston.

Sarà Elisa, con la sigla omaggio a Luigi Tenco, nell’80° anno dalla sua nascita, “Lontano lontano” a dare il via ufficialmente domani, giovedì 18 ottobre, alla prestigiosa Rassegna della canzone d’autore giunta alla 42° edizione.

Il programma delle serate:

PRIMA SERATA: a calcare il palco nella prima giornata della Rassegna al Teatro Ariston saranno Zucchero, la coppia Neri Marcorè & Edoardo De Angelis, il duo Papìa & Capurso nel “simposio” tra la chitarra flamenca 7 corde e all’inedita doppia chitarra elettrica 7 corde. Tra le “migrazioni” di trasversaliare musicali si potrà assistere all’esibizione de Lo Stato Sociale per chiudere poi con l’artista e cantautrice siculo-belga Sighanda. Intervengono Davis Riondino, Enrico Rustici e Donato De Acutis.

SECONDA SERATA: venerdì 19 ottobre sarà la volta di Simone Cristicchi, la giovane cantautrice Giua e poi Alessio Lega che canterà anche un brano con Frolova. Arriverà poi la cantante e attrice teatrale Tosca, la musica di confine di Davide Van De Sfroos e una delle figure più interessanti e innovative attuali dell’hip pop made in Italy, Willie Peyote. Nella stessa serata, il sociologo, scrittore e fondatore dell’associazione Slow Food, Carlo Petrini ritirerà il Premio Tenco operatore culturale. Intervengono David Riondino, Enrico Rustici e Donato De Acutis.

TERZA SERATA: sabato 20 ottobre sul palco salirà l’altro Premio Tenco 2018, Adamo, quindi Pippo Pollina e tutti i vincitori delle Targhe Tenco 2018: Motta (Disco in assoluto), Giuseppe Anastasi (Opera prima), Mirkoeilcane (Canzone singola), Fabio Cinti (Interprete di canzoni), Francesca Incudine (Album in dialetto) e un rappresentante di Voci per la libertà/ Una canzone per Amnesty (Album a progetto). Intervengono David Riondino, Enrico Rustici e Donato De Acutis.

La regia è affidata a Arturo Minozzi (già regista per Rai e Sky) e Giuseppe Marco Albano. Direttore della fotografia, Marco Lucarelli.

La giornata di oggi si aprirà presso la sede del Club Tenco – ex- Stazione, alle 12, con i SONG DRINK, gli incontri di mezzogiorno con gli artisti, per proseguire alle 15.30 con gli incontri pomeridiani con la presentazione del libro Ninna nanna in fondo al mare (Liberodiscrivere) di Nini Giacomelli e la presentazione della nuova collana I libri del Club Tenco (Squilibri editore) con Mimmo Ferraro: la collana tematica prevede l’anteprima a Sanremo di ben tre volumi, si parte con Giorgio Gaber. Sette interviste e la discografia commentata di Luciano Ceri. Con Paolo Dal Bone Gian Piero Alloisio. Interventi musicali di Alessandro D’Alessandro. Alle ore 18.30 invece alla ex chiesa Santa Brigida (Pigna)sarà la volta di 1958, anno zero. Concerto di Bobo Rondellie Peppe Voltarelli.

La Rassegna della Canzone d’Autore (Premio Tenco 2018) è organizzata dal Club Tenco con il contributo del Comune di Sanremo, SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori – Casinò di Sanremo, Regione Liguria, Camera di Commercio delle Riviere di Liguria, Coop Liguria e Royal Hotel, in programma al Teatro Ariston di Sanremo dal 18 al 20 ottobre.

Sono aperte le prevendite. Con l’abolizione del diritto di prevendita i biglietti hanno lo stesso prezzo sia in prevendita che al botteghino. Per info www.clubtenco.it; www.premiotenco.it; www.aristonsanremo.com.