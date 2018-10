Imperia. Raffaele Floris di Pontecurone in provincia di Alessandria con “Lo Stelo dei Gigli” e Lidia Guerrieri di Piombino con “Canzone Petrarchesca”,che si è aggiudicata anche il “Trofeo Poesis, Vietri sul Mare” premio speciale per la metrica, sono i vincitori ex aequo del primo premio della quinta edizione del Concorso internazionale di poesia “Città di Imperia”, promosso dal Circolo Parasio.

La premiazione ufficiale si terrà domani, venerdì 19 ottobre, alle 17.30 presso la sala consiliare della Provincia di Imperia

Terzo classificato Alfredo Rienzi (Torino) con “Sta la tua partenza davanti a noi”. Menzioni d’onore “II gioco dell’impiccato” di Luca Bresciani (Pietrasanta), “Impronte” di Alexandra Mc Milian (Genova), “Rondò” di Nadia Milone (Villafalletto), “Quando te ne andrai” di Dario Marelli (Seregno), “Saffo” di Marisa Cossu (Taranto), “L’ altra meta del letto” di Enrico Strappetti (Roma), “I poeti non esistono” di Laura Barone (Milano).

Presidente di giuria Maurizio Donte, vicepresidente Gabriele Borgna.

Il patrocinio è della Provincia di Imperia, Comune di Imperia, Consolato generale e Centro di Promozione della Repubblica Argentina .