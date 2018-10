Imperia. Il kit di mastelli, i sacchetti (fornitura annuale organico) e il manuale per la differenziata “porta a porta” saranno disponibili gratuitamente da lunedì 12 novembre.

La consegna andrà avanti fino al 28 febbraio. La distribuzione si svolgerà nelle ex stazioni di Oneglia e Porto Maurizio dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 20. Il sabato dalle 9 alle 13. Teknoservice incaricata per ordinanza sindacale fino a dicembre 2019 ricorda che per ritirare il il kit c’è bisogno di portare con sé la tessera sanitaria che sarà utilizzata per abbinare il chip di controllo posizionato a ciascun bidoncino consegnato a ogni utente per poter poi effettuare i controlli.

La raccolta avverrà ogni 3 giorni per l’umido, una volta alla settimana per carta, plastica, metalli e indifferenziata.

“Da febbraio partiamo buoni ultimi – dice il sindaco Claudio Scajola – in un mese vogliamo passare dall’attuale percentuale del 36 per cento al 65 per cento di differenziata. Ciò vuol dire città più pulita ma anche meno spreco”.

“Le utenze condominiali – spiega Paola Gasparini direttore marketing Teknoservice – ovvero quelle a partire da 8 unità immobiliari, riceveranno i bidoni muniti di rotelle, differenziati per colore da 120, 240 o 360 litri a seconda del numero degli appartamenti, mentre al di sotto di questa soglia ciascun utente avrà bidoncini personalizzati. Tutti riceveranno il ‘sotto lavello’ per l’organico e i sacchetti. Saranno svolti controlli da personale Teknoservice per verificare il corretto conferimento attraverso il codice contenuto nel microchip”.

Per i primi mesi non sono previste ammende che scatteranno in seguito.

“Due agenti in borghese – sottolinea l’assessore alla Polizia municipale Antonio Gagliano – vigilano già sul territorio e contro l’abbandono di ingombranti saranno installate foto trappole”.

Previsto un aumento in bolletta del 10/12 per cento.

“Si potranno però – è il pensiero dell’assessore al Bilancio Fabrizia Giribaldi – intanto scovare gli evasori e poi risparmiare in prospettiva sui costi di discarica e sulle sanzioni per il mancato raggiungimento delle soglie. Inoltre, l’obiettivo è quello di arrivare alla tariffa puntuale che premia chi conferisce correttamente al posto della attauale bolletta parametrata alle dimensioni dell’alloggio e al numero dei suoi occupanti”.

“Per quanto riguarda le aziende -dichiara l’assessore al Commercio Gian Marco Oneglio – è in corso la distribuzione dei questionari e saranno sentite le esigenze di ciascun operatore commerciale”.

Per chi ha la seconda casa, se i suoi tempi di permanenza in città non coincidono con il ritiro, potrà, prima di partire, consegnare la sua spazzatura presso i centri di conferimento di via Artallo e dell’Argine sinistro che rimangono aperti anche la domenica.

Per il ritiro a domicilio degli ingombranti il servizio rimane attivo con prenotazione al numero verde 800 189 022.