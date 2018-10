Imperia. Presso l’Università di Genova, “Polo Universitario di Imperia” è in corso di svolgimento il convegno intitolato “Apprendistato, l’istituto nel quadro normativo europeo ed italiano, aggiornamento strumenti attuativi, decreti legislativi 81/2015 – 150/2015, il sistema duale”.

L’evento è organizzato dall’Unione provinciale di Imperia dell’ANCL (Associazione Nazionale dei Consulenti del Lavoro) e da LavoroPiù Giuffrè, in collaborazione con l’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Imperia. Relatori del convegno il Dott. Luigi Sappa, C.d.L. in Imperia e la Dott.ssa Manuela Sgrò, Responsabile Area Vigilanza II, in rappresentanza del Dott. Fabrizio Nativi, direttore I.T.L. Genova e Imperia.

Sono intervenuti: Roberto Aschero, Presidente del Consiglio Provinciale dell’Ordine Consulenti del Lavoro di Imperia, e Secondo Sandiano, Presidente dell’ANCL, Associazione Nazionale dei Consulenti del Lavoro. Il convegno, la cui partecipazione è gratuita ed aperta a Collaboratori e Praticanti di Studio, è valida ai fini della formazione continua obbligatoria.