Pollice verso dell’Arpal, l’acqua a Monte Bignone non è potabile

Sanremo. L’Arpal di Imperia a seguito di risultati non conformi delle analisi eseguite sull’acqua potabile prelevata all’acquedotto Bignone ha ordinato con effetto immediato e fino a nuova disposizione che venga utilizzata per usi potabili e per la preparazione di cibi e bevande solo previa bollitura.

L’ordinanza coinvolge una decina di utenze.