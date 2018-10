“Più sociali e meno social con le arti marziali”, al via i corsi di thai/K1 per ragazzi all’Indomita Sanremo

Sanremo. Tutto pronto alla palestra Indomita di corso inglesi per i corsi di Thai/K1 per ragazzi dai 12 ai 17 anni. Ma non saranno lezioni con la sola finalità di insegnare una disciplina di combattimento. A spiegarne il senso più profondo è l’insegnate David D’Ambrosio: “ L’obbiettivo di un corso come questo è quello non solo di fargli praticare arti marziali ma anche quello di renderli più ‘sociali e meno social’ “, con ovvio riferimento alle ore che in molti (e non solo giovani) passano davanti ad un computer, uno smartphone, un tablet o una consolle per giochi.

“Fondamentalmente credo che quasi tutti i ragazzini hanno il desiderio di praticare uno sport da ring ma troppo spesso non vanno oltre al mondo virtuale – aggiunge D’Ambrosio - guardano i video e si sentono già pronti. Sono sicuro,per esperienza, che una volta che provano un ring se ne innamorano. Inoltre oltre ad essere uno sport a tutti gli effetti:con preparazione fisica, esercizi di coordinazione, tecnica e altro ancora”.

Ma la disciplina marziale non è solo attività psico-fisica. “È anche un ottimo sistema per tirare fuori gli attributi ed imparare non solo a difendersi ma anche e soprattutto a non aver paura e quindi affrontare meglio il quotidiano”, dice l’istruttore che poi conclude: “Io stesso in passato ho commesso non pochi errori e proprio oggi sto cercando di far sì che i ragazzi di oggi capiscano cosa é giusto e cosa è sbagliato”

Le iscrizioni sono ancora aperte e per info si può visitare la pagina Indomita Sanremo oppure chiamare il numero 3342794946.