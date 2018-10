Pioggia di medaglie per la Tribe JiuJitsu di Imperia al T1 Cup di Brescia

Imperia. Avvio alla grande per la Tribe JiuJitsu di Imperia al T1 Cup di Brescia lo scorso sabato. La gara, organizzata dall’Unione Italiana JiuJitsu, è organizzata a scopo benefico a favore dei bambini diabetici (il diabete Tipo 1, da qui il nome della gara): presenti più di 600 partecipanti provenienti da tutta Italia affollando tutte le categorie disponibili, dalle Junior fino alle Master.

Buon avvio dunque per la Tribe di Imperia con William Aschero, categoria kg 76,00 – Master – cintura viola, che vince un argento nella propria categoria di peso arrendendosi in finale perdendo ai punti.

Ottimi risultati per il giovane Mirco Quaranta di anni 15, cat. kg. 65,00 – Juvenile – cintura arancio, che conquista un oro sbaragliando per finalizzazione tutti gli avversari e per Luca Castellino, categoria kg 70,00 – Master – cintura bianca, che si aggiudica un argento perdendo di scarto una combattuta finale.

Buoni risultati anche per gli altri atleti in gara che malgrado le buone prestazioni non riescono ad accedere alla fase finale della competizione. Ottima soddisfazione per la qualità tecnica espressa in gara e la condizione fisica degli atleti, segno che il lavoro svolto in scuola nei precedenti mesi estivi ha pagato positivamente.

Passati gli allori si programmano già i prossimi obbiettivi sportivi in vista della gara internazionale all’Amsterdam Open che si terrà appunto nella capitale olandese.