Pietrabruna, “L’unico paese che non ha un servizio di connessione dati funzionante”

Pietrabruna. Scrive il capogruppo d’opposizione in Consiglio comunale, Franca Ranisa: “Malgrado le continue lamentele fatte al Sindaco e all’amministrazione comunale, oltre che alla Tim ed a Wind nessun servizio per la connessione dati è attivo a Pietrabruna.

Più volte il gruppo di minoranza ha segnalato in Comune , ad una Amministrazione ormai completamente assente riguardo ai problemi del paese, la necessità di un aggiornamento ai ripetitori Wind e Tim che lasciano gli utenti privi di un servizio essenziale. La connessione dati ormai è necessaria per lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa, inoltre gli utenti del nostro paese pagano inutilmente un servizio che non funziona. Occorre che il Sindaco o il vicesindaco si facciano carico di questo problema, sollecitando un immediato intervento da parte dei due operatori inadempienti; problema già evidenziato più volte dal gruppo di opposizione e a tutt’oggi ancora irrisolto.

Siamo l’unico paese che non ha un servizio di connessione dati funzionante, ciò porta un danno a chi abita nel paese e ai tanti turisti con seconde case. L’Amministrazione in carica non può continuare ad essere indifferente ai problemi di un paese. Si precisa che l’unico servizio funzionante è ILIAD”.