Pietra Ligure-Imperia, mister Buttu: “Partita difficile”

Imperia. Secondo incontro tra il Pietra Ligure di Mario Pisano e l’Imperia di Pietro Buttu, le due compagini si erano già affrontate durante l’impegno di Coppa Italia con i padroni di casa del Pietra che erano riusciti ad imporsi per tre reti a uno. Ieri invece la partita è finita in parità.

“Partita difficile, il Pietra ha preparato la partita per non farci giocare. Squadra ben organizzata e ben allenata e quindi un dettaglio avrebbe potuto far pendere la partita dalla propria parte, parlo dell’occasione di Faedo, però è inutile parlare degli episodi – commenta Pietro Buttu – Mi tengo il punto perché la squadra ha saputo soffrire e ha saputo interpretare più situazioni durante la gara e di questo sono contento. Abbiamo cambiato sistema di gioco e in dieci giorni è dura avere tutti i meccanismi al proprio posto però sono contento della crescita. Bisogna capire che in questo campionato per rimanere a battagliare con le altre squadre bisogna fare partite di sacrificio e i dettagli fanno la differenza”.