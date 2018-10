Pensioni d’oro, provincia di Imperia nella media nazionale: lo 0,30% incassa oltre 4.500 euro mensili

Imperia. Anche in provincia di Imperia non mancano le pensioni d’oro. Secondo i dati provenienti dagli osservatori statistici dell’Inps nell’Imperiese lo 0,30% dei pensionati incassa mensilmente un importo di oltre 4.500 euro.

Con un taglio dell’8% di queste spese, voluto fortemente dal Movimento 5 stelle, il risparmio annuo sarebbe di 1.181.293 euro. Il denaro risparmiato servirà, secondo il vicepremier e ministro del Lavoro Luigi Di Maio a finanziare l’aumento delle pensioni minime a 780 euro.

Segue l’Imperiese la provincia di Savona i pensionati paperoni qui sono lo 0,47%. Il taglio dell’8% comporterebbe un risparmio annuo di 2.535.093 euro. Sul secondo gradino del podio ligure troviamo la provincia di La Spezia in cui le pensioni oltre i 4.500 euro sono lo 0,49. Il taglio dell’8% qui il risparmio annuo sarebbe di 1.823.040 euro. Al primo posto troviamo la provincia di Genova dove le pensioni da paperone sono lo 0,82% del totale, il taglio dell’8% comporterebbe un risparmio annuo del 13.065.514 euro.

La Liguria si trova in una situazione intermedia rispetto al resto d’Italia. Il più alto numero di pensioni faraoniche si registra nella provincia di Milano con una percentuale dell’1,61% del totale. In questo caso il taglio dell’8% porterebbe a un risparmio di ben 87.187.618 euro. Situazione simile in provincia di Roma in cui i pensionati paperoni sono l’1,42%, l’8% del risparmio comporterebbe un recupero di 84.238.618 euro.