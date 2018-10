Taggia. Un vigile del fuoco è rimasto intossicato nello spegnimento dell’incendio divampato, per ragioni ancora da chiarire, in un’autorimessa di autodemolizioni in regione Licheo, sulla strada provinciale 548 della Valle Argentina, rimasta chiusa, dal centro storico tabiese, per consentire ai vigili del fuoco di domare le fiamme.

L’incendio è divampato intorno alle 12: non si esclude che le fiamme si siano originate da una scintilla partita da uno dei veicolo presenti all’intero del capannone utilizzato come deposito.

Il vigile del fuoco soccorso



Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco, alcune ambulanze coordinate dalla centrale operativa del 118 e i carabinieri con il capitano Mario Boccucci.