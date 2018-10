Pattinaggio, convocata in Nazionale la sanremese Linda Siciliano

Sanremo. Sogno azzurro per l’atleta sanremese dello Sturla Pattinaggio sez Sanremo, Linda Siciliano in coppia con Vittorio Gastaldi dell’asd Bastia di Albenga.

I due giovani atleti, 13 e 15 anni, hanno ricevuto la loro prima convocazione in nazionale ed il 16 ottobre partiranno indossando la maglia dell’Italia per l’International di Hettange, gara prestigiosa di solo dance e coppia danza che si svolge ogni anno nella cittadina del nord della Francia.

La loro allenatrice Nadia Comazzi è molto soddisfatta del bellissimo risultato dei due ragazzi: “Questa convocazione è un traguardo immenso per tutta la giovane squadra sanremese, solo 5 anni fa il pattinaggio artistico non esisteva nella provincia di Imperia! Caparbia, tenacia, sacrifici e tanta passione: questo è il giusto mix per raggiungere grandi traguardi!”.