Pallapugno, l’Alfieri Albese vince lo scudetto di Serie B

L’Alfieri Albese vince lo scudetto di Serie B di pallapugno:

Serie B – Ritorno finale

Acqua S.Bernardo San Biagio-Alfieri Albese 9-11

Alba torna in Serie A: l’Alfieri Albese, dopo la vittoria al Mermet per 11-4, vince anche la partita di ritorno a San Biagio Mondovì e conquista lo scudetto di Serie B. Una vittoria in rimonta con l’Acqua S.Bernardo San Biagio di Gilberto Torino, subito in vantaggio 6-0.

La quadretta di Cristian Gatto si scuote e conquista quattro giochi consecutivi, andando al riposo sul 6-4. Più equilibrato l’inizio del secondo tempo con un alcuni tentativi di fuga dei monregalesi: 7-4, 8-6 e 9-7. Determinante la reazione degli albesi che, prima pareggiano 9-9, e poi conquistano di slancio gli ultimi due giochi che valgono il 9-11 finale, il titolo cadetto e la promozione in Serie A.