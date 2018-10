Pallapugno, il ritorno della finale di Serie B

Il ritorno della finale di Serie B di pallapugno:

Serie B – Ritorno finale

Domenica 21 ottobre, ore 15, a San Biagio Mondovì

Acqua S.Bernardo San Biagio-Alfieri Albese

Ultima possibilità per l’Acqua S.Bernardo San Biagio di restare in corsa per lo scudetto di Serie B. La quadretta monregalese di Gilberto Torino, dopo la sconfitta per 11-4 subita al Mermet di Alba, sarà costretta a vincere per portare allo spareggio l’Alfieri Albese di Cristian Gatto. La partita di ritorno è in programma domenica 21 ottobre, alle 15, a San Biagio Mondovì. Arbitreranno: Mauro Unnia e Giulia Viada.