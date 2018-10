Pallapugno, il punto sulla Serie B

Il punto sulla Serie B di pallapugno:

Serie B – Andata semifinali

Alfieri Albese-Bogliano Surrauto Monticellese 11-3

Acqua S.Bernardo San Biagio-Vini Capetta Don Dagnino 11-6

Ritorno semifinali

Vini Capetta Don Dagnino-Acqua S.Bernardo San Biagio 11-4

Venerdì 5 ottobre ore 20

a Monticello d’Alba: Bogliano Surrauto Monticellese-Alfieri Albese

Spareggio semifinale

Sabato 6 ottobre ore 15

a Cuneo: Acqua S.Bernardo San Biagio-Vini Capetta Don Dagnino

L’Alfieri Albese vince l’andata della semifinale del campionato di Serie B: la formazione di Cristian Gatto s’impone 11-3 al Mermet di Alba con la Bogliano Surrauto Monticellese di Fabio Gatti. Il ritorno di giocherà venerdì 5 ottobre, alle 20, a Monticello d’Alba. Sarà, invece, necessario lo spareggio tra Acqua S.Bernardo San Biagio e Vini Capetta Don Dagnino per decidere chi andrà in finale. La quadretta di ligure di Daniele Grasso ha pareggiato i conti e, dopo la sconfitta per 11-6 a San Biagio Mondovì, si è aggiudicata 11-4 il ritorno ad Andora. La “bella” si giocherà sabato 6 ottobre, alle 15, a Cuneo.