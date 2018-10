Bordighera. E’ l’Under 17 maschile dell’Abc Bordighera che apre le competizioni della stagione 2018/19 del club biancorosso disputando un’ottima partita sabato scorso, 13 ottobre alle 16, a Monaco contro i pari età del principato ma dall’esito a dir poco beffardo nella seconda partita della prima fase del campionato dopo il rinvio della prima gara a causa dell’indisponibilità del palazzetto.

I giovanissimi bordigotti si sono presentati sul campo monegasco dell’Espace S.Antoine a ranghi ridotti a causa di svariate assenze, dovuti a ritardi nei tesseramenti e infortuni, e dopo aver dominato l’intero match trovandosi sempre in vantaggio grazie al bel gioco ed alla buona difesa praticata portandosi anche in vantaggio di 8 reti, escono sconfitti con il punteggio di 33 a 32 con un gol segnato dagli avversari ben oltre 8 secondi dal suono della sirena di fine gara.

In casa biancorossa e per bocca del coach Maria Grazia Germano solo parole di elogio per i propri ragazzi che hanno dimostrato, già in questo incontro di esordio, di essere già a buon punto con la preparazione atletica mentre vi sono alcuni aspetti da perfezione per quanto attiene alla tecnica ed alla tattica di gioco, aspetti che hanno anch’essi influito sull’esito della partita.

L’inesperienza e la scarsa malizia, legata anche alla minore età dei bordigotti nei confronti degli avversari nonchè l’assenza di cambi, sono stati altri fattori importanti che non hanno permesso alla formazione biancorossa di cogliere un giusto e meritato successo.

Prossimo incontro sabato prossimo, 20 ottobre, a Mentone alle 18 contro l’altra formazione a punteggio pieno del girone.

Questo il tabellino dell’incontro.

Sabato 13 Ottobre 2018

2^ giornata 1^ fase – poule A- campionato dipartimentale Alpi Marittime under 17 maschile

Monaco Principato – complesso sportivo Espace S. Antoine ore 16,00

AS Monaco H. – ABC Bordighera H. (1° tempo 12 – 18) 33 -32

Formazione scesa in campo

Barbuscia Oliver J. (3 reti) , Loqmane Samir (11 reti) , Nardelli Niclas (portiere), Pecoraro Thimoty,(5 reti), Pillon Andrea ( 5 reti) , Zunino Alessio (2 reti), Topala Lucas (6 reti)

Coach. Maria Grazia Germano