Bordighera. Domani nel tardo pomeriggio, sabato 20 ottobre alle 18 alla palestra Borrigo di Mentone, l’under 17 maschile dell’ABC Bordighera sarà ospite della capolista AS Menton H. nella terza giornata della 1^ fase -poule A del campionato dipartimentale francese delle Alpi Maritime.

Per la giovanissima formazione bordigotta, ancora a ranghi ridotti a causa di numerose assenze per svariati motivi, dovrà sul campo ripetere l’ottima prestazione, seppur sfortunata, di sabato scorso a Monaco dove solo nel finale il risultato si è capovolto beffando i biancorossi. Il coach bordigotto, l’ex-azzurra Maria Grazia Germano, non nasconde la difficoltà del match

contro una delle formazioni più forti ed agguerrite della poule ma è convinta che i propri ragazzi scenderanno in campo con la giusta concentrazione e volontà di far bene che da sempre li caratterizza.

Nel frattempo la Federazione italiana di pallamano ha inviato la prima stesura del calendario regionale per le formazioni under 15 maschili con la formula dei cosiddetti “concentramenti”, campionato che inizierà domenica 11 novembre al palazzetto di Imperia.