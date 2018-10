Ventimiglia. Si è svolta domenica 20 ottobre la gara indoor organizzata dagli arcieri imperiesi. Gli arcieri dell’Archery Club Ventimiglia tornano a casa con ottimi risultati:

Arco Olimpico Senior Femminile:

1° Antonella Merigone

Arco Olimpico Allievi Maschile:

2° Lorenzo Gugole

4° Mattia Lanteri

Arco Olimpico Ragazze Femminile:

1° Alessia Ghilino

Arco Olimpico Ragazzi Maschile:

2° Giacomo Cassini

Arco Olimpico Master Maschile:

4° Vittorio Cassini

Arco Compound Master Maschile

2° Pino Saglibene

4° Mario Campagnolo

Gli arcieri erano accompagnati dall’istruttrice Laura Lorenzi.

“Perle di saggezza del cammino dell’arco. L’arco non possiede coscienza: è un prolungamento della mano e del desiderio dell’arciere, la freccia è l’intenzione. Una volta che è partita, non farà ritorno, per cui è meglio interrompere un tiro – perché i movimenti per arrivare fino a li non erano precisi e corretti – che agire in maniera qualsiasi, soltanto perché l’arco era già teso e il bersaglio stava attendendo” - dice l’Archery Club Ventimiglia.

Prossimo appuntamento a San Bartolomeo. Sabato 27 ottobre gara giovanile e domenica 28 ottobre adulti. Un gruppo di giovani arcieri dell’Archery Club Ventimiglia il 28 ottobre gareggeranno a Nizza.