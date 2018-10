Ospedaletti, si ferisce ad una mano: grave un giovane

Ospedaletti. Un giovane è rimasto gravemente ferito ad una mano mentre, nella propria abitazione stava utilizzando un macchinario.

Per soccorrere l’uomo si è alzato in volo da Genova l’elicottero “Drago” dei vigili del fuoco che, dalla piazzola di Capo Verde a Sanremo, ha trasportato il ferito nell’ospedale specializzato in chirurgia della mano San Paolo di Savona.