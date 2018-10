Ospedaletti, Paolo Blancardi scioglie la riserva e si ricandida a sindaco

Ospedaletti. Cinque da sindaco, altri 10 da assessore per un totale di 23 anni come amministratore pubblico della Città delle rose.

Il gruppo di maggioranza “Ospedaletti per Tutti” al governo della cittadina costiera da quindici anni consecutivi, ha deciso di rinnovare la fiducia a Paolo Blancardi.

Il primo cittadino in carica scioglie la riserva. Anche se nulla di definitivo e ufficiale è stato ancora comunicato, in paese la voce si è già sparsa. Continuità amministrativa ed esperienza di gestione della casa comunale saranno i pilastri su cui si baserà la sfida contro l’altro, sulla carta, principale contendente. Il geometra Daniele Cimiotti che, da queste colonne, aveva annunciato la propria candidatura prima delle ferie di agosto.

Contattato da Riviera24.it Blancardi spiega:

Ad Ospedaletti quelli che si interessano alla cosa pubblica non sono tantissimi. E’ fuori discussione che i problemi che abbiamo, porto, Area24, Rivieracqua … vanno conosciuti. Non ti puoi inventare dall’oggi al domani. Mi auguro che a candidarsi ci siano persone che abbiano conoscenza di cosa si troveranno ad affrontare”.

Voglio fare ancora due o tre incontri prima dell’ufficialità . Tra di noi ci siamo domandati se volevamo rimetterci in gioco e la prima risposta è stata che non bisogna abbandonare i progetti che stiamo portando avanti, con l’integrazione di persone nuove.

“Abbiamo fatto una maggioranza ma la scelta era nell’aria. C’era da avere dei chiarimenti tra di noi, visto che alcuni per motivi lavorativi non potranno più fare parte del gruppo, ma anche da questi ho ricevuto attestazioni di stima.

Il tempo per i bilanci è prematuro. Ma cosa vede all’orizzonte del suo programma?

“Il nuovo Comune, una struttura polifunzionale dove riunire i servizi, la farmacia e il mantenimento del verde pubblico e del campetto.

Ma non dimentichiamoci di cosa è stato fatto fin ora perché si tende troppo presto a farlo. Abbiamo messo in sicurezza l’Aio 9, quando per anni si è parlato del rischio che venisse giù il terrapieno nella curva del cimitero.

Via Roma l’abbiamo fatta subito. Una parte del piano luce con l’installazione dei led è stato completato.

Il collegamento del depuratore e la conseguente assegnazione delle Vele Blu di Legambiente. Quest’estate il mare non è stato mai così pulito.

Poi certo, ci sono altre cose che sono rimaste ferme, tipo il piazzale al mare. Ma finché non entrano i soldi per metterlo in sicurezza, non possiamo rischiare di investirci per poi vederlo distrutto dalle mareggiate.

Il porto: quest’amministrazione ha ereditato un progetto sproporzionato approvato dall’ex sindaco Parrini. Non è bastato ridimensionarlo per sanare le criticità che la sentenza del Consiglio di Stato ha segnalato.

Ci siamo impegnati a ricreare le condizioni per fare un bando, portando a termine una variante alla quale nessuno – opposizioni, comitati – ha presentato osservazioni, se non un privato interessato direttamente dall’intervento”.