Ospedaletti, in vendita il Petit Royal: i dettagli dell’asta

Ospedaletti. Lunedì 5 novembre alle 9,30, presso la sede municipale sita in via XX Settembre 34, verrà messo all’asta al miglior offerente l’immobile sede dell’albergo Petit Royal di corso Regina Margherita. L’edificio è suddiviso in tre piani fuori terra oltre al seminterrato, un piano rialzato e la soffitta per un totale di 2.216,40 metri quadrati, balconi inclusi. Ha inoltre giardino e parcheggio.

Il prezzo a base d’asta è di 2.010.000,00 €. L’atto di compravendita sarà soggetto ad IVA, se dovuta, e la stessa sarà a carico dell’acquirente. L’aumento minimo deve essere di 10mila euro o suoi multipli.

Attualmente l’immobile è sottoposto al vincolo alberghiero. L’amministrazione Comunale procede alla vendita dell’immobile vincolando altresì contrattualmente l’acquirente al mantenimento di detto vincolo per venti anni. La struttura è attualmente locata con contratto in scadenza il 31 dicembre 2021, al canone di € 39.084,68.

Termini di presentazione: i soggetti interessati all’acquisto, dovranno far pervenire domanda di partecipazione alla gara pubblica con relativa offerta in plico sigillato, a mezzo raccomandata postale A/R indirizzata al Comune di Ospedaletti, via XX Settembre 34, 18014 Ospedaletti (Im) oppure direttamente a mano, al servizio protocollo comunale entro le 12.30 del 2 novembre, pena l’esclusione.

Il bando completo, qui pubblicato per estratto, è disponibile sul sito del Comune di Ospedaletti www.comune.ospedaletti.im.it con tutti i relativi allegati.