Ospedaletti, gestione della discoteca Betise: il Comune proroga la gara

Ospedaletti. Si rende noto che il 29 ottobre, a partire dalle 9, presso l’ufficio patrimonio al quarto piano della Sede Comunale, avrà luogo la procedura aperta per la locazione dell’immobile sito in lungomare Colombo, ex discoteca Betise, destinato a locale commerciale per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nella forma di bar, da aggiudicarsi in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Il canone mensile a base d’asta a base d’asta è di € 1.500,00. Le offerte dovranno pervenire entro le 12 del 26 ottobre con le modalità indicate nel bando disponibile su www.comune.ospedaletti.im.it.