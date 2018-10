Ordinanza divieto uso acqua potabile, Jorfida (Prc): “Serve un’indicazione sul che fare”

Sanremo. “Sono passati 2 giorni dall’incendio in quel di Taggia e oggi 5 ottobre viene emessa ordinanza di divieto uso acqua potabile nella zona che comprende anche Poggio dove abito“, afferma Enzo Jorfida del Partito di rifondazione comunista.

“Ma fino a quando sarà in vigore l’ordinanza ( data presumibile a titolo precauzionale sia per l’Amministrazione sia per i cittadini. Nel frattempo che facciamo? Ci sarà l’intervento delle autobotti per fornire acqua potabile ai residenti? In che ore della giornata? In che luogo?

O dobbiamo fare il “fai da te”, andando a comperare acqua in bottiglia dal vicino negozio o supermercato?( evitando di fare speculazioni sul costo delle bottiglie). Insomma, dopo l’ordinanza di divieto ci vorrebbe (o NO?) un indicazione sul che fare: tenendo conto che molti residenti non hanno ne PC, ne email, ne WhatsApp“.