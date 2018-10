“Oneglia e la Grande guerra”, la passeggiata si fa anche in caso di pioggia

Imperia. Appuntamento oggi pomeriggio alle 16 presso il Caffè Piccardo a Oneglia in piazza Dante per il “Girocittà” straordinario a tema “Oneglia e la Grande Guerra” a cura dello storico Enzo Ferrari (nella foto).

L’iniziativa è del Circolo Parasio e del Comitato San Giovanni.

Il ritrovo è in piazza Dante, al Caffè Piccardo, luogo significativo perché all’epoca nel locale che si trovava a poca distanza dalla sede attuale vennero assunti dei profughi provenienti dai luoghi di guerra.

Fra i temi che verranno trattatici sarà l’ “Incompiuta” la litoranea tra il capoluogo e Diano Marina che venne costruita sopra una mulattiera realizzata dai prigionieri austriaci.

Si parlerà anche di Giovanni “Nino” Ciccione, il soldato-calciatore (di ruolo portiere) che morì a seguito delle ferite riportate in battaglia, al quale è intitolato lo stadio comunale.

Ferrari ha appena pubblicato un libro (“La Grande Guerra nel pallone,” ediz. Lo Sprint -Genova) che parla proprio di Ciccione, ma anche di Luigi Ferraris e di Alberto Picco, vittime della Prima guerra mondiale ai quali sono dedicati gi stadi di Genova e La Spezia.

Dopo la passeggiata (tutta sotto ai portici, quindi si svolgerà anche in caso di pioggia) conferenza presso la sede del Comitato San Giovanni in via Garessio 2.