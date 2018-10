Omicidio Helene Pastor e autista, tre condanne all’ergastolo: killer, complice e mandante, il genero Wojciech Janowski

Aix-en-Provence. Dieci persone sono state processate davanti alla Corte di Assise Bouches-du-Rhone, per gli omicidi di Nizza del maggio 2014 dove persero la vita la miliardaria monegasca Helene Pastor (originaria della Val Roya) e il suo autista Mohammed Darwish.

Secondo quanto riporta Nice Matin, Wojciech Janowski ha oggi a processo presentato le “scuse” alla sua compagna e ai suoi figli.

LE CONDANNE



Wojciech Janowski: è stato accusato di aver ordinato l’assassinio. Colpevole di tutte le accuse, condannato all’ergastolo. Il suo avvocato ha detto poco dopo il verdetto che Janowski avrebbe fatto ricorso.

Samine Said Ahmed: sospettato di essere l’esecutore. Condannato all’ergastolo.



Katarzyna Janowska: accusata di complicità nella falsificazione delle testimonianze. Condannata a sei mesi di sospensione per l’introduzione della posta in un carcere.

Al Hair Hamadi: considerato il complice del killer. Condannato all’ergastolo.



Pascal Dauriac: ex personal trainer Wojciech Janowski, accusato di aver organizzato l’omicidio. Condannato a trent’anni di carcere.



Abdelkader Belkhatir: L’intermediario, cognato di Pascal Dauriac. Condannato a quindici anni.

Salim Youssouf: ex poliziotto ausiliario, fornitore di munizioni. Condannato a dodici anni.

Francis Pointu: accusato di falsa testimonianza. Condannato a due anni di carcere.