Vallecrosia. Un esercito di bambini scatenati ha letteralmente preso d’assalto Marameo: l’ampio e coloratissimo parco giochi dedicato ai bimbi dagli 0 ai 12 anni, sito in via Roma 97.

Cinquecento metri quadrati, ricavato all’ultimo piano dell’edificio che attualmente ospita il supermercato Conad, il luminoso e accogliente locale offre tutto ciò che i bimbi possono desiderare: c’è un playground, un campo multisport, uno scivolo per bob e anche una stanza di Lego giganti.

E poi i gonfiabili, la vasca con palloni, lo spazio per la merenda e per festeggiare i compleanni, la sala spogliatoio dove lasciare giacche e scarpe e indossare i calzini antiscivolo, la nursery, servizi igienici con sanitari baby e per i diversamente abili.

Un sogno che si avvera per le tre titolari di Marameo, Sonia Gaggero, Antonella Mercurio e Luana Goffi, ma soprattutto per i più piccini che oggi hanno dimostrato tutta la loro contentezza nel poter giocare, tutti insieme, in una struttura a misura di bimbo.

Colori, forme e materiali, innovativi e atossici, che stimolano fantasia e creatività. Luoghi da esplorare in tutta sicurezza. Marameo è tutto questo e molto di più. E se avete dei dubbi, chiedetelo ai bambini: la loro felicità, oggi, era incontenibile.